В ВСУ вводится упрощенная процедура списания аптечек, - Минобороны

Приказом министра обороны в ВСУ вводится упрощенная процедура списания военно-медицинского имущества (аптечек, сумок и рюкзаков).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что раньше аптечки, сумки и рюкзаки считались инвентарным имуществом. Его списание было чрезвычайно усложнено. В результате чего воинские части не могли заказать новые аптечки. Ведь по документам на балансе воинских частей обеспечение было стопроцентное.

"Отсутствие действенной системы списания медицинского имущества было огромной проблемой, ее преодоление давно актуально. Военные части раньше не могли быстро списать использованные аптечки и получить новые: процесс длился месяцами и предусматривал 20 этапов. После нашей реформы остается шесть этапов и три документа, которые можно сделать очень оперативно", - заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Читайте также: Минобороны запустило новую систему закупок по стандартам НАТО

Как будет работать новый порядок списания

Теперь военнослужащий, потерявший или использовавший аптечку, сумку и рюкзак во время боя или во время выполнения других задач, устно или письменно уведомляет об этом командира своего подразделения. Затем командир составляет рапорт и добавляет к нему выписку из журнала боевых действий или итогового боевого донесения. Эти документы представляются командиру части, который назначает комиссию, которая формирует акт списания (Приложение 4 к Порядку списания военного имущества в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта (пункт 5 раздела I), после чего командир части подписывает акт, а финансовая служба списывает указанное медицинское имущество.