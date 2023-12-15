На следующей неделе начнутся переговоры с Еврокомиссией относительно сканирования государственной системы Украины на ее готовность к ЕС, - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что на следующей неделе начнутся переговоры с Европейской комиссией по сканированию государственной системы Украины на ее готовность к Европейскому Союзу.

"Следующие шаги мы уже запланировали. На следующей неделе уже начнутся переговоры с Еврокомиссией по сканированию нашей государственной системы и ее готовности к Европейскому Союзу", - сказала Стефанишина в эфире национального телемарафона в пятницу, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она подчеркнула, что работы уже распланированы на ближайшие три месяца, в частности, будут готовить переговорные рамки и формировать команды.

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