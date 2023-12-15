Фигурант журналистского расследования относительно вероятных связей с РФ Тишлек вернулся к исполнению обязанностей заместителя главы Нацполиции, - МВД. ДОКУМЕНТ

Фигурант журналистского расследования относительно вероятных связей с Россией заместитель главы Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек вернулся к выполнению своих обязанностей, поскольку проведенное служебное расследование не выявило фактов, свидетельствующих о наличии связей Тишлека с какими-либо уголовными авторитетами, в том числе, упоминаемыми в журналистском расследовании. Также проверка не выявила и других оснований для увольнения Тишлека с должности.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел в ответ на запрос Цензор.НЕТ.

В МВД сообщили, что заместитель председателя Национальной полиции Тишлек был отстранен от исполнения служебных обязанностей с 28 октября по 28 ноября на время проведения служебного расследования. 29 ноября Тишлек вернулся к исполнению служебных обязанностей. Одновременно с этим Тишлеку изменено распределение обязанностей и исключена координация и направление деятельности подразделений криминальной полиции.

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В МВД сообщили, что комиссия, которая проводила служебное расследование, не установила "фактов, свидетельствующих о наличии связей Тишлека Д. П. с какими-либо уголовными авторитетами, в том числе, упоминаемыми в журналистском расследовании". Также в МВД отметили, что у них нет оснований для проверки Тишлека на полиграфе, а по своей инициативе он такого желания не выражает.

"В то же время информируем, что заключение относительно установления оснований для освобождения от должности Тишлека Д.П. можно сделать после получения результатов рассмотрения материалов служебного расследования в НАПК и ГБР", - резюмировали в МВД.

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Ранее, как сообщал Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info обнародовало расследование, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году жена Тишлека Александра Балакай просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки РФ, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.

В ответ заместитель председателя Нацполиции Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по данной ситуации.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя председателя Нацполиции Тишлека.