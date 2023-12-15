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Во Львовской области уже создано 45 мобильных групп для борьбы с "шахедами", планируется создание еще 55, - ОВА

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Во Львовской области уже создано 45 мобильных групп для борьбы с "шахедами", планируется создание еще 55, - ОВА
Во Львовской области создали 45 мобильных групп для борьбы с "шахедами", планируют создать еще 55.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил на брифинге в рамках Конгресса местных и региональных властей начальник Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

"На данный момент созданы 45 мобильных групп для борьбы с "шахедами" на базе ВК "Захід" и продолжается создание 55 мобильных групп в рамках новосозданного батальона Сухопутных войск воздушной обороны", – сказал Козицкий.

По его словам, до конца года в области будет создано 100 таких групп для борьбы против российских БПЛА.

Кроме того, Козицкий сообщил, что за последний месяц во Львовской области существенно усилили противовоздушную оборону.

"Мы не объявляли, но если взять последний месяц, то мы явно улучшили противовоздушную оборону в части именно ракет. Это суперсовременные системы западного образца", - сказал глава обладминистрации.

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Топ комментарии

  • Maximilian 0ffa0651
    Аякже. І ще профспілки зенітників.
  • Алекс Скела
    То файно!
    А чи створено відповідні комітети, комісії та координуючі центри?
  • Pan Kotskyi
    Молодці, що доповіли "Urbi et Orbi".
    От так, з розгодошення маленьких військових таємниць, складається одна велика Зрада.
    Хоча, якщо виходити з переконання "рускіє ітак всьо знают", то тоді "норм".
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