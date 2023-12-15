В течение 15 декабря ВСУ отразили атаки россиян на 7 направлениях, под Авдеевкой отражены 17 вражеских штурмов, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 15 декабря 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются шестьсот шестьдесятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

В течение суток произошло 82 боевых столкновения. Враг нанес 2 ракетных и 11 авиационных ударов, совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Также сегодня силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая ракета Х-59.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Красный Хутор, Гремяч Черниговской области; Кружок, Волфино, Покровка Сумской области; Красная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак оккупантов в районе Синьковки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области и Макеевки Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 15 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Украинские защитники отразили 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 - восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник при поддержке авиации совершил 12 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковиевка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника западнее Новопокровки и южнее с. Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

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На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Крынки, Ивановка, Тягинка, Антоновка и областной центр Херсонской области.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника".

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