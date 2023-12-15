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В оккупированных Севастополе и Джанкое были слышны взрывы, оккупанты пишут о сбитом беспилотнике

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В оккупированных Севастополе и Джанкое были слышны взрывы, оккупанты пишут о сбитом беспилотнике
Во временно оккупированном Севастополе сообщили о взрыве, так марионетка Кремля в оккупированном Севастополе Михаил Разважаев пишет о якобы сбитом беспилотнике.

Корреспондент "Крым.Реалии" сообщил, что в центральной части Севастополя было слышно несколько пусков реактивных бомбометов, после того в городе раздался громкий взрыв из района входа в главную бухту Севастополя, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, предатель и коллаборант Владимир Сальдо сообщает о якобы сбитии в Геническом районе Херсонщины 15 целей.

Так называемый "губернатор" Развожаев написал, что российская ПВО сбила вроде бы один беспилотник и "повреждение инфраструктуры не зафиксировано".

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Кроме того, телеграм-канал "Крымский ветер" сообщает о двух взрывах в Джанкое и взрыве в Симферопольском районе. Также перекрыли движение через пункт пропуска "Джанкой". Также канал сообщает о якобы работе российской ПВО в нескольких районах оккупированного Крыма.

Топ комментарии

  • илья фёдоров f9849027
    Беда Украинцев не в том , что они считали русских братьями, а в том, что считали их людьми.
  • Павло ШОвте
    В Джанкое продолжаются взрывы
    В 20.55 на Каче был слышен мощный взрыв и стрельба. Там аэродром морской авиации ЧФ расположен.
  • три - пятнадцать
    ви не зрозуміли - зеленим пітухам не треба перемоги,
    їм трема відзвітувати-кукарекнути,
    в них там змагання - хто перший вскукурікнув той і переможець!
    один за шторою в бункері, інший кофе в Ялті пьє, третій переодянувся - переможці бо
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