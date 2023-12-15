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Шольц: Украина получит 50 млрд евро, с Орбаном или без

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Шольц: Украина получит 50 млрд евро, с Орбаном или без
По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Украина обязательно получит 50 миллиардов евро помощи, о которых 26 лидеров договорились на саммите ЕС – даже если Венгрия продолжит блокировать соглашение о бюджете.

В случае, если венгерский премьер-министр Виктор Орбан не уступит на специальном саммите, запланированном на январь, Шольц сказал: "У нас есть другие возможности помочь Украине", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Однако, по его словам, от попытки найти решение в рамках обычного бюджета не стоит отказываться. Он оптимистично настроен, что это удастся.

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Шольц отверг требование Орбана разблокировать средства ЕС, замороженные из-за нарушения верховенства права в Венгрии, в обмен на отказ от права вето. По его словам, нельзя смешивать разные вещи.

Топ комментарии

  • Super Gut
    Зараз Німеччина є найбільшим другом і лобістом України в Європейському Союзі (разом з країнами Балтії), так само Німеччина зараз щотижня (!) шле чималу військову допомогу. Я щось не бучу коментарів, які б дякували німцям і Шольцу за допомогу 🇩🇪🇺🇦. Навідміну від гівняної польщі, яку всі вилизують тут у коментарях, Німеччина допомагає безкоштовно і без претензій на невдячність.
  • Sergiy Vitalyovich
    Тут вже справа не лише в допомозі Україні - ця угорська повія кремля вже реально всіх замахала і миритися з її вибриками більшість не бажає.
  • Андрюха71
    Ото циган уральський насолив усім
    Шо навіть хермайору Шольцу заклинило
    Пора гнати ту шваль циганську "наРодіну" забайкальЄ
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