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СБУ объявила главу РПЦ Кирилла (Гундяева) в розыск

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СБУ объявила главу РПЦ Кирилла (Гундяева) в розыск за ведение агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на базу розыска Министерства внутренних дел Украины.

СБУ объявила главу РПЦ Кирилла (Гундяева) в розыск 01

Против главы РПЦ патриарха Кирилла (он же Владимир Гундяев) возбуждены дела по статьям Уголовного кодекса Украины о посягательствах на территориальную целостность Украины, а также о ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий (СТ.110 Ч.3 N4360203 СТ.437 Ч.2)

Датой исчезновения Гундяжва указано 11 ноября 2023 года, место исчезновения — Москва, избранная мера пресечения — содержание под стражей.

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Топ комментарии

  • oqo obo cb04cacb
    а шо? воно загубилося???
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Блін! А місцевих попів мп слабо всіх арештувати? Чи чекаєте поки вони втечуть, а потім заочно судити? Дитячий садок!
  • Igor Grytselyak
    Яка нагальна справа(((А може 500 дронів на Авдіїївку?(((
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