СБУ объявила главу РПЦ Кирилла (Гундяева) в розыск за ведение агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на базу розыска Министерства внутренних дел Украины.







Против главы РПЦ патриарха Кирилла (он же Владимир Гундяев) возбуждены дела по статьям Уголовного кодекса Украины о посягательствах на территориальную целостность Украины, а также о ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий (СТ.110 Ч.3 N4360203 СТ.437 Ч.2)

Датой исчезновения Гундяжва указано 11 ноября 2023 года, место исчезновения — Москва, избранная мера пресечения — содержание под стражей.