ЕС может пересмотреть механизмы принятия решений из-за Орбана, – Кубилюс

После наложения вето президентом Венгрии Виктором Орбаном на выделение Украине 50 млрд евро финансовой помощи от Европейского Союза среди стран-членов все чаще раздаются требования отказаться от принципа единодушия при принятии решений.

Об этом заявил член Совета безопасности Киевского форума по безопасности, депутат Европейского парламента, премьер-министр Литвы в 1999-2000 и 2008-2012 годах Андриус Кубилюс во время онлайн-дискуссии КБФ, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", информирует Цензор. НЕТ.

"Когда мы говорим о Викторе Орбане, мы можем лишь догадываться, почему он так поступает. Это неприемлемо и серьезно подрывает не только украинский вопрос, но, собственно, и ЕС, и позицию Венгрии", - сказал Кубилиус.

"Здесь вопрос не только в персоналии Виктора Орбана, а в том, что в соглашении ЕС сказано, что важные решения в Европейском Союзе, в частности касающиеся внешней политики, должны базироваться на основе консенсуса. Следовательно, каждая страна имеет право вето. И разница между такими странами как Литва, Германия – мы не позволяем себе использовать это право вето таким образом, как это делает Венгрия", – подчеркнул евродепутат.

Андриус Кубилюс считает, что право вето применимо, когда национальные интересы отдельной страны действительно попадают под угрозу. "Но нельзя прибегать к шантажу и играть в какие-либо игры с этим правом вето. Есть немало требований в ЕС изменить этот договор и отойти от этого права", - резюмировал он.

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