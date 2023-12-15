В ЕС были готовы забрать у Венгрии право вето, если бы она не уступила относительно Украины, - Стефанишина

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что 26 государств-членов ЕС рассматривали возможность лишить Венгрию права вето, если бы она заблокировала решение о начале переговоров с Украиной.

Об этом она сказала в эфире телемарафона в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Стефанишина сказала, что лидеры Евросоюза имели "большое количество опций и вариантов", которые должны были позволить достичь консенсуса по вопросам, вынесенным на саммит – от финансовых до компромиссов в отношении государств Западных Балкан.

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"И мы четко отдавали себе отчет: если этот компромисс не будет найден, это будет означать, что у премьер-министра Орбана другая мотивация, чем то, что он заявляет публично. Но решение принято", – добавила вице-премьер.

"Я хочу сказать: даже если бы была более критическая ситуация, чем она складывалась вчера, 26 государств-членов ЕС были готовы лишить Венгрию права голосовать. Это официальная процедура, к ней не прибегали ни разу, но она все же есть. Я думаю, что это тоже стало аргументом", – заявила она.

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По мнению Стефанишиной, Орбан после саммита не остался недоволен.

"Премьер-министр достаточно хорошо себя чувствует, потому что своих целей он добился. Венгрия получила разблокировку 10 миллиардов евро, премьера слушали, вокруг него кружили, с ним встречались", – пояснила она.