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В ЕС были готовы забрать у Венгрии право вето, если бы она не уступила относительно Украины, - Стефанишина

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В ЕС были готовы забрать у Венгрии право вето, если бы она не уступила относительно Украины, - Стефанишина
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что 26 государств-членов ЕС рассматривали возможность лишить Венгрию права вето, если бы она заблокировала решение о начале переговоров с Украиной.

Об этом она сказала в эфире телемарафона в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Стефанишина сказала, что лидеры Евросоюза имели "большое количество опций и вариантов", которые должны были позволить достичь консенсуса по вопросам, вынесенным на саммит – от финансовых до компромиссов в отношении государств Западных Балкан.

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"И мы четко отдавали себе отчет: если этот компромисс не будет найден, это будет означать, что у премьер-министра Орбана другая мотивация, чем то, что он заявляет публично. Но решение принято", – добавила вице-премьер.

"Я хочу сказать: даже если бы была более критическая ситуация, чем она складывалась вчера, 26 государств-членов ЕС были готовы лишить Венгрию права голосовать. Это официальная процедура, к ней не прибегали ни разу, но она все же есть. Я думаю, что это тоже стало аргументом", – заявила она.

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По мнению Стефанишиной, Орбан после саммита не остался недоволен.

"Премьер-министр достаточно хорошо себя чувствует, потому что своих целей он добился. Венгрия получила разблокировку 10 миллиардов евро, премьера слушали, вокруг него кружили, с ним встречались", – пояснила она.

Топ комментарии

  • Victor Litarchuk
    Орбан "хоче доїти брюссельську корову"

    У фондах ЄС залишаються замороженими близько 20 мільярдів євро, призначених для Угорщини.
    На думку аналітика Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Франсуа Хейсбура, поведінка Орбана складається в досить послідовну модель шантажу. "Він хоче продовжувати доїти брюссельську корову". Оскільки у нього виникли труднощі з усім, що стосується верховенства закону, тепер він робить це, погрожуючи заблокувати важливі рішення".

    DW
  • Ned Stark
    ЄС варто просто прописати механізм подолання вето - по стандарту, 2/3 голосів Європарламенту!
    В ООН теж би так - 2/3 голосів Радбезу...
  • Герхард
    Чесно кажучи, будь-який Слуга Народу заслужив "по ***** з ноги".

    Але дехто з них заслужив вже і місцеина цвинтарі.
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