Россияне атакуют ударными дронами сразу по нескольким направлениям, - Воздушные силы
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По территории Украины движется несколько групп российских ударных беспилотников.
Об этом сообщили воздушные силы ВСУ в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Внимание! Запорожская область – угроза ударных БпЛА! Группы ударных БпЛА из Запорожской области в направлении Днепропетровщины", - сообщили в Воздушных силах.
"Еще несколько групп ударных БПЛА с северо-восточного направления, курсом на Краснопольский район Сумской области", – добавили в Воздушных силах позже.