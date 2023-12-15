Россияне атакуют ударными дронами сразу по нескольким направлениям, - Воздушные силы

По территории Украины движется несколько групп российских ударных беспилотников.

Об этом сообщили воздушные силы ВСУ в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Запорожская область – угроза ударных БпЛА! Группы ударных БпЛА из Запорожской области в направлении Днепропетровщины", - сообщили в Воздушных силах.

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"Еще несколько групп ударных БПЛА с северо-восточного направления, курсом на Краснопольский район Сумской области", – добавили в Воздушных силах позже.