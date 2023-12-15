Россияне в течение 15 декабря 11 раз обстреляли Сумщину - зафиксирован 41 взрыв, - ОВА

В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 41 взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбке Сумской ОВА.

В сообщении отмечается: "Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Зноб-Новгородская громады.

Белопольская громада: враг бил из минометов (13 взрывов) и артиллерии (7 взрывов). Также осуществлен ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) из вертолетов (10 взрывов).

Новослободская громада: произведен артиллерийский обстрел (5 взрывов).

Краснопольская громада: зафиксирован сброс с БпЛА 3 взрывных устройств (ВОГ) (3 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.

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