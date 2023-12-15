"Киевстар" восстановил доступ к мобильному интернету на всей территории Украины

Оператор мобильной связи "Киевстар" восстановил доступ к интернету по всей территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

Возобновлена работа более 95% базовых станций мобильной связи. Сеть стабилизируется и работает во всех стандартах, в том числе 4G.

"Услуга может работать с уменьшенной скоростью, однако по мере стабилизации работы сети ее качество будет улучшаться", - сообщили в компании мобильного оператора.

Отмечается, что за прошедшие сутки возобновлены услуги международного роуминга. А еще раньше – услуги голосовой связи и фиксированного интернета.

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"Компания активно работает над запуском SMS и восстановлением доступа к "Мой Киевстар", - отметили в "Киевстар".