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"Киевстар" восстановил доступ к мобильному интернету на всей территории Украины

3 02023
"Киевстар" восстановил доступ к мобильному интернету на всей территории Украины
Оператор мобильной связи "Киевстар" восстановил доступ к интернету по всей территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

Возобновлена работа более 95% базовых станций мобильной связи. Сеть стабилизируется и работает во всех стандартах, в том числе 4G.

"Услуга может работать с уменьшенной скоростью, однако по мере стабилизации работы сети ее качество будет улучшаться", - сообщили в компании мобильного оператора.

Отмечается, что за прошедшие сутки возобновлены услуги международного роуминга. А еще раньше – услуги голосовой связи и фиксированного интернета.

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"Компания активно работает над запуском SMS и восстановлением доступа к "Мой Киевстар", - отметили в "Киевстар".

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Топ комментарии

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    прорашистський "київстар", на пару днів поклав "державу в смартфоні " спати.Поки його не націоналізує держава ,завжди буде ризик не тільки передачі секретної державної інформації рашисту ,але і передачі інформації про банківські рахунки підприємств і т.д і т.п.....
  • Alex O fd946f57
    Дуже багато людей не мали змогу зателефонувати рідним та близьким, повідомити як вони. Пенсіонери не мали змогу навіть викликати швидку. Але зі Швейцарії, звісно, видніше, що справа була тільки у пріоритетах інтернету для селфі.
  • Андрюха71
    ПзЬДш
    Глючить і викидає
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