Орбан пообещал мне не блокировать движение Украины в ЕС после выполнения Киевом условий Еврокомиссии, - Макрон
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Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан лично обещал ему не блокировать вступление Украины в Европейский Союз в случае выполнения ею всех условий Еврокомиссии.
Об этом Макрон сказал, отвечая на вопросы Politico на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
На вопрос о заявлениях Орбана по поводу вероятного дальнейшего блокирования движения Украины к членству в ЕС президент Франции сказал: "Я спросил его (Орбана. – Ред.), и он сказал, если Украина выполнит семь условий (Еврокомиссии. – Ред.), он не будет блокировать".
Макрон также выразил надежду, что венгерский премьер не "возьмет Европу в заложники" на последующих этапах переговоров с Украиной.
"Следующие месяцы будут решающими для Европы и для Венгрии", – добавил он.