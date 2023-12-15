Медики ЦСО "А" СБУ спасают жизни украинским защитникам в самых горячих точках войны, - Малюк. ВИДЕО

В Центре специальных операций "А" Службы безопасности Украины работает уникальное подразделение боевых медиков, спасших жизни сотням украинских защитников на линии фронта. За почти два года полномасштабного вторжения они провели большое количество оперативных вмешательств под обстрелами в самых горячих точках войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины в телеграм-канале.

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О работе этих врачей говорится в фильме "Боевые медики. Смерть подождет" из документального цикла "СБУ. Спецоперации победы". "Это настоящие спецназовцы. Они выполняют свои задачи в непосредственной близости к линии столкновения. В 10-15 километрах от линии фронта они проводят сложные хирургические вмешательства и возвращают с того света наших побратимов. Это — врачи от Бога", - отметил Глава СБУ Василий Малюк.

По его словам, военнослужащие ЦСО "А" СБУ сражаются с 2014 года, но после полномасштабного вторжения возникла необходимость усиления медицинского направления. Это подразделение ЦСО "А" СБУ создали по образцу медицинских корпусов лучших армий мира – США, Франции, Германии. "Сейчас мы имеем гораздо больше практического опыта на поле боя. И, по сути, они учатся у нас", - подчеркнул глава СБУ.

Василий Малюк отметил, что боевые медики спасают не только сотрудников ЦСО "А", но и всех военнослужащих Сил обороны, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. Свои операционные медики-спецназовцы могут оперативно развернуть практически в любом месте недалеко от линии соприкосновения. Это дает возможность спасти больше жизней. Ведь чем дальше нужно транспортировать тяжелораненого с поля боя, тем меньше у него шансов выжить. В фильме рассказаны истории бойцов, имевших почти нулевые шансы на выживание. Одна из них — о стрелке-зенитнике ВСУ, в автомобиль которого враг ударил из противотанковой ракеты, другая — о бойце, которому после ранения вовремя провели сверхсложную операцию на сердце у линии фронта.

Информация о боевых медиках ЦСО "А" СБУ – засекречена. Мировая практика показывает, что имена этих врачей, их передвижение, профессиональные детали должны быть в тайне. Ибо ценность жизни каждого из них умножена на сотни спасенных ими жизней.

Напомним, в первом фильме цикла "СБУ. Спецоперации победы" раскрываются детали подготовки операций Службы безопасности по уничтожению Крымского моста. Во втором – как снайперы Центра спецопераций "А" СБУ воевали за "Дорогу жизни" под Бахмутом весной 2023 года. В третьем – об уничтожении тылового пункта управления россиян на Полесье в марте 2022 года.

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