Медики ЦСО "А" СБУ спасают жизни украинским защитникам в самых горячих точках войны, - Малюк. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины в телеграм-канале.
О работе этих врачей говорится в фильме "Боевые медики. Смерть подождет" из документального цикла "СБУ. Спецоперации победы". "Это настоящие спецназовцы. Они выполняют свои задачи в непосредственной близости к линии столкновения. В 10-15 километрах от линии фронта они проводят сложные хирургические вмешательства и возвращают с того света наших побратимов. Это — врачи от Бога", - отметил Глава СБУ Василий Малюк.
По его словам, военнослужащие ЦСО "А" СБУ сражаются с 2014 года, но после полномасштабного вторжения возникла необходимость усиления медицинского направления. Это подразделение ЦСО "А" СБУ создали по образцу медицинских корпусов лучших армий мира – США, Франции, Германии. "Сейчас мы имеем гораздо больше практического опыта на поле боя. И, по сути, они учатся у нас", - подчеркнул глава СБУ.
Василий Малюк отметил, что боевые медики спасают не только сотрудников ЦСО "А", но и всех военнослужащих Сил обороны, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. Свои операционные медики-спецназовцы могут оперативно развернуть практически в любом месте недалеко от линии соприкосновения. Это дает возможность спасти больше жизней. Ведь чем дальше нужно транспортировать тяжелораненого с поля боя, тем меньше у него шансов выжить. В фильме рассказаны истории бойцов, имевших почти нулевые шансы на выживание. Одна из них — о стрелке-зенитнике ВСУ, в автомобиль которого враг ударил из противотанковой ракеты, другая — о бойце, которому после ранения вовремя провели сверхсложную операцию на сердце у линии фронта.
Информация о боевых медиках ЦСО "А" СБУ – засекречена. Мировая практика показывает, что имена этих врачей, их передвижение, профессиональные детали должны быть в тайне. Ибо ценность жизни каждого из них умножена на сотни спасенных ими жизней.
Напомним, в первом фильме цикла "СБУ. Спецоперации победы" раскрываются детали подготовки операций Службы безопасности по уничтожению Крымского моста. Во втором – как снайперы Центра спецопераций "А" СБУ воевали за "Дорогу жизни" под Бахмутом весной 2023 года. В третьем – об уничтожении тылового пункта управления россиян на Полесье в марте 2022 года.