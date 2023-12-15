Литва передала Украине очередной пакет военной помощи: патроны и боеприпасы к противотанковым гранатометам
Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
Отмечается, что литовская армия доставила в Украину несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов к переносным противотанковым гранатометам малой дальности. В пакет также вошли около тысячи раскладушек.
"Мы слышим просьбу Украины и продолжаем нашу поддержку в соответствии с высказанными потребностями. Мы активно поощряем наших союзников делать то же самое", – заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Также сообщается, что Литва активно обучает украинских военных, занимается лечением и реабилитацией украинцев, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.
Кроме того, в Минобороны отметили, что в Литве уже составили долгосрочный план поддержки Украины на 2024-2026 годы на сумму 200 млн евро.