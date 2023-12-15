Литва передала Украине очередной пакет военной помощи: патроны и боеприпасы к противотанковым гранатометам

15 декабря Литва передала Силам обороны Украины новый пакет военной помощи.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Отмечается, что литовская армия доставила в Украину несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов к переносным противотанковым гранатометам малой дальности. В пакет также вошли около тысячи раскладушек.

"Мы слышим просьбу Украины и продолжаем нашу поддержку в соответствии с высказанными потребностями. Мы активно поощряем наших союзников делать то же самое", – заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Также сообщается, что Литва активно обучает украинских военных, занимается лечением и реабилитацией украинцев, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

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Кроме того, в Минобороны отметили, что в Литве уже составили долгосрочный план поддержки Украины на 2024-2026 годы на сумму 200 млн евро.