Россияне обстреляли Херсон - ранение получил гражданский мужчина, - ГВА

Вечером 15 декабря российские оккупанты обстреляли город Херсон. Вследствие обстрела ранения получил мужчина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Он отметил: "После 22:00 российские войска с временно оккупированного левобережья обстреляли центральную часть Херсона.

Ранение получил 51-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован. Пострадавшему диагностирована, в частности, контузия, взрывная травма, осколочное ранение".

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