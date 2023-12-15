Россияне обстреляли Херсон - ранение получил гражданский мужчина, - ГВА
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Вечером 15 декабря российские оккупанты обстреляли город Херсон. Вследствие обстрела ранения получил мужчина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко.
Он отметил: "После 22:00 российские войска с временно оккупированного левобережья обстреляли центральную часть Херсона.
Ранение получил 51-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован. Пострадавшему диагностирована, в частности, контузия, взрывная травма, осколочное ранение".