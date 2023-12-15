В конце президентства Трампа из Белого дома исчез секретный отчет о российских агентах и вмешательстве РФ в выборы, - CNN

В последние дни президентства Дональда Трампа в Белом доме не смогли обнаружить папку с секретной информацией о вмешательстве России в выборы 2016 года. С тех пор спецслужбы безуспешно пытаются вернуть ее.

Об этом говорится в расследовании CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Папка толщиной около 25 сантиметров содержала "сырые" разведывательные данные, собранные США и их союзниками по НАТО о российских агентах. Там, в частности, говорилось об источниках и методах влияния РФ, которые дали американской разведке основания говорить о попытке вмешательства России в выборы 2016 года в пользу Трампа.

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По данным CNN, данные в папке были настолько секретными, что американские конгрессмены и их помощники с допуском к государственной тайне могли ознакомиться с ними только в штаб-квартире Центрального разведывательного управления. Там они хранились в запертом сейфе.

Последний раз папку видели в Белом доме в последние дни пребывания Трампа на посту президента. Он приказал привезти ее туда, чтобы рассекретить ряд документов, связанных с расследованием вмешательства РФ в выборы – и доказать, что на самом деле оно было направлено против него и не имело реальной подоплеки.

Под руководством тогдашнего руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза папку пересматривали помощники республиканцев, работавших над определением, какую именно информацию можно оттуда публиковать, а какую нет.

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В Белом доме было создано несколько копий папки с отредактированными данными, которые планировали распространить среди республиканцев в Конгрессе и правых журналистов. В конце концов, их изъяли, потому что они требовали дополнительного согласования. Информацию до сих пор не обнародовали – чего сейчас активно добиваются союзники Трампа.

А оригинал документов тем временем куда-то исчез, и разведывательные службы США до сих пор не знают, где он. Как пишет CNN, согласно одной из версий, документ мог определенным образом оказаться у уже упомянутого Медоуза. Но сам он это категорически отрицает.

По словам источников CNN, исчезновение документов вызвало настолько большую обеспокоенность, что в прошлом году сотрудники разведки проинформировали руководителей профильного комитета Сената США о пропавших материалах и усилиях правительства по их возвращению.

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Они уточняют, что материалы из папки не найдены во время обыска резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в рамках расследования его ненадлежащего обращения с документами.