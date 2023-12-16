Украина не зависнет в переговорах о вступлении в ЕС на десятилетия, хотя легкими они не будут, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина не зависнет в переговорах с Европейским Союзом на десятилетия, потому что государство уже проходило этап зависания, когда убеждало ЕС дать перспективу.

"Мы уже этот этап провисания прошли. Я абсолютно убежден, и буду прилагать усилия, сколько будет возможно, что мы не зависнем в переговорах на десятилетия. Европа проснулась от своего летаргического сна и понимает, что нет альтернативы расширению", – сказал Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министр подытожил, что переговоры о вступлении Украины будут сложными, потому что клуб, в который будет входить государство, будет навязывать условия – "так было со всеми странами", – а Украина будет защищать свои национальные интересы и пройдет этот путь.

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Кроме того, глава украинской дипломатии подчеркнул, что путь, который страна прошла за полгода – "от нуля до открытия переговоров" – войдет в историю Европейского Союза, потому что, по словам Кулебы, ни одна другая страна интеграции в ЕС за столь короткое время не проходила.