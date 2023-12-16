Израильские военные сообщили, что ошибочно убили троих заложников

Израильские военные взяли на себя ответственность за то, что во время боев на севере Газа ошибочно убили троих заложников боевиков ХАМАС, продолжается расследование происшествия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на пресс-секретаря ЦАХАЛ Даниэля Хагари

"Это район, где солдаты имели стычки со многими террористами, включая террористов-смертников", - подчеркнул он.

По мнению военных, трое заложников скрылись или их бросили террористы.

Пресс-секретарь сообщил, что тела сразу передали на экспертизу в Израиль, где и установили личность заложников. ЦАХАЛ приступил к расследованию инцидента.

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