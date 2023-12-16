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Израильские военные сообщили, что ошибочно убили троих заложников

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Израильские военные сообщили, что ошибочно убили троих заложников
Израильские военные взяли на себя ответственность за то, что во время боев на севере Газа ошибочно убили троих заложников боевиков ХАМАС, продолжается расследование происшествия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на пресс-секретаря ЦАХАЛ Даниэля Хагари

"Это район, где солдаты имели стычки со многими террористами, включая террористов-смертников", - подчеркнул он.

По мнению военных, трое заложников скрылись или их бросили террористы.

Пресс-секретарь сообщил, что тела сразу передали на экспертизу в Израиль, где и установили личность заложников. ЦАХАЛ приступил к расследованию инцидента.

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Топ комментарии

  • Виталий 6b40280c
    Война с Ордой. Сергей Ауслендер

    Выражение "дружественный огонь" обрело особый смысл. Рукожопые хамасовские ракетчики засветили в Рамаллу (столицу палестинской автономии), причем аккурат во двор больницы. Остальные ракеты благополучно посбивал "Железный купол", причем одну прямо над Храмовой горой.

    Мне вот интересно - а если они залепят в мечеть Аль-Акса? Впрочем, тут есть полезный опыт российских друзей: все прилеты по украинским городам объясняй работой украинской ПВО.
  • Герхард
    Тобто, за даними ХАМАС.

    То може послухаємо скільки за даними слідкому РФ бандерівці вбили вагітних рускагаварящіх мальчіков в трусіках?
  • мврина
    Вища ступінь довіри до суспільства і армії. Армія визнали і не приховує нічого, бо так має бути в цивілізованому демократичному суспільстві
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