Авиация и ракетные войска ВСУ за прошлые сутки поразили 11 районов сосредоточения оккупантов и 2 склада россиян, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 15 декабря 2023 года.