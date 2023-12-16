Авиация и ракетные войска ВСУ за прошлые сутки поразили 11 районов сосредоточения оккупантов и 2 склада россиян, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 15 декабря 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника".