Военным армии Литвы запретили выезжать в недружественные страны

Сейм Литвы принял поправку к закону, запрещающему профессиональным военным Литовской армии выезжать в недружественные страны. Исключение составляют, среди прочего, служебные поездки. В список таких стран вошли Россия, Беларусь, Китай, Молдова и еще около 10 других стран и регионов.