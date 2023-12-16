Военным армии Литвы запретили выезжать в недружественные страны
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Сейм Литвы принял поправку к закону, запрещающему профессиональным военным Литовской армии выезжать в недружественные страны. Исключение составляют, среди прочего, служебные поездки. В список таких стран вошли Россия, Беларусь, Китай, Молдова и еще около 10 других стран и регионов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.
За эту поправку проголосовали 78 парламентариев, никто не голосовал против и не воздержался.
Ожидается, что эта поправка снизит риск утечки секретной информации.