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Военным армии Литвы запретили выезжать в недружественные страны

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Военным армии Литвы запретили выезжать в недружественные страны
Сейм Литвы принял поправку к закону, запрещающему профессиональным военным Литовской армии выезжать в недружественные страны. Исключение составляют, среди прочего, служебные поездки. В список таких стран вошли Россия, Беларусь, Китай, Молдова и еще около 10 других стран и регионов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

За эту поправку проголосовали 78 парламентариев, никто не голосовал против и не воздержался.

Ожидается, что эта поправка снизит риск утечки секретной информации.

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Топ комментарии

  • Urs
    Грузія увійшла до списку?
  • три - пятнадцать
    Ще не вмерла Україна
  • Nick Heinen
    Так.
    "На початку грудня Міністерство закордонних справ уже повідомляло, що підготувало попередній список таких країн. До нього входять Росія та окупований нею Крим, Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Китай, Киргизстан, Придністров'я Молдови, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Сакартвело, Абхазія та Південна Осетія."

    Деякий подив викликає Азербайджан, але їм видніше.
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