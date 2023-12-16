Войска РФ атаковали Киев дронами, все вражеские цели уничтожены, - КГВА

В ночь на 16 декабря враг атаковал украинскую столицу с применением дронов-камикадзе. БпЛА атаковали группами, волнами и по разным направлениям.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Шестая воздушная атака на Киев с начала месяца! Судя по примененному вооружению, враг как будто вернулся к тактике образца мая 2023 года. Тогда рашисты постоянно меняли, комбинировали, дежурили виды и типы средств воздушного поражения. Такой же сценарий киевляне почувствовали в первой половине декабря. Ударные БПЛА, крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков, "Искандеры", "Кинжалы" летят на Киев поочередно, сменяя друг друга", - говорится в сообщении.

По словам Попко, сегодня ночью, после трех дней баллистических угроз, враг снова бросил на столицу барражирующие боеприпасы "Shahed". БпЛА атаковали группами, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены.

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"В результате работы ПВО и падения обломков в городе никто не пострадал. Враг усилил воздушные удары по главному городу страны. Поэтому прошу всех киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и всегда соблюдать правила безопасности! Берегите себя и близких!", - добавляет Попко.