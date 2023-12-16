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Губернатор Курской области РФ Старовойт сообщил об атаке дронами на регион: Есть прилеты, повреждены дома и ЛЭП, питающий ГОК

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Губернатор Курской области РФ Старовойт сообщил об атаке дронами на регион: Есть прилеты, повреждены дома и ЛЭП, питающий ГОК
Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт уверяет, что в ночь на 16 декабря якобы украинские дроны атаковали Курскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал российского чиновника.

Он утверждает, что беспилотники ВСУ атаковали Дмитровский и Железногорский районы. Обошлось без пострадавших.

"В селе Крупец Дмитровского района три прилета. По предварительной информации, в 8 домах повреждены заборы, окна, крыши. Также удар был нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева - повреждена компрессорная станция. Подомовый обход продолжается. Глава района на месте. В Железногорском районе ВСУ повредили линию электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского ГОК. Аварийные бригады выехали на место для устранения последствий", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Hulio
    Дрони називаються "Курскіє солов'ї".
  • Яр Холодний
    Ну - не знаю! Днів через два кацапи в соцмережах самі доповідь дадуть Он - по Магіуполю вже виють: 14 грудня наші "поклали вдало шось цікаве" Кацапи на території якогось "центру" розмістили "свіже м"ясо" привезене з Росії В тому числі і "спецуру" Результат: 52 трупи і купа поранених
  • Яр Холодний
    Ми серед ночі прокидалися - і вони хай не сплять! Війна - штука "двостороння"
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