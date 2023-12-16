Ночью уничтожены 30 из 31 вражеских "Шахеда", - Воздушные силы (обновлено)
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.
По данным Генштаба, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 30 ударных дронов.
Как впоследствии уточнили в командовании Воздушных сил, в ночь на 16 ноября 2023 года противник атаковал ударными беспилотниками типа "Shahed" по трем направлениям - Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск - РФ.
"Всего был применен 31 ударный БпЛА "Shahed-136/131", которые оккупанты направили в разные регионы Украины. К отражению воздушного нападения привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожены 30 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.
Ранее начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что все вражеские цели, которые атаковали этой ночью Киев, уничтожены.