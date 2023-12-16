Враг вел штурмы на 7 направлениях, за сутки - 96 боестолкновений. У Авдеевки отбито 20 атак, - Генштаб

Начались шестьсот шестьдесят первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской федерации против Украины. Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Как отмечается, авиационным ударам подверглись: Красный Хутор, Гремяч Черниговской области; Волфин Сумской области; Марьинка, Максимиляновка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

"На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области".

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В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 9 атак врага в районе Синьковки Харьковской области", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области и Макеевки Луганской области.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении украинские воины отразили 18 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Так, Силы обороны успешно отбили 20 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак восточнее Степового, южнее Северного и Первомайского Донецкой области", - говорится в сводке.

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На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой. Здесь наши защитники успешно отразили 13 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили 2 атаки оккупантов возле Старомайорского Донецкой области.

Генштаб также информирует, что на Запорожском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника западнее Новопокровки и южнее Работино Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки, противовоздушной обороной уничтожена 1 управляемая ракета Х-59.

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Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.