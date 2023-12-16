Над Днепропетровщиной сбиты 2 "Шахеда", в результате падения обломков горела крыша предприятия
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Поздним вечером на Днепропетровщине работала ПВО.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, защитники уничтожили над Синельниковским районом 2 "Шахеда".
"Обломки упали на здание частного предприятия. Там загорелась крыша. Спасатели огонь оперативно обуздали. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, было уничтожено 30 из 31 вражеских "Шахеда". Ранее начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что все вражеские цели, которые атаковали этой ночью Киев, уничтожены.