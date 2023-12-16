Обломки сбитых "Шахедов" повредили админздание и медучреждение в Херсонском районе
9491
Во время ночной дроновой атаки россияне направили через зону ответственности Сил обороны Юга Украины ударные БпЛА типа Shahed-131/136 с восточного побережья Азовского моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга Украины
Как отмечается, подразделения противовоздушной обороны уничтожили 12 дронов-камикадзе:
– 9 на Херсонщине,
– 2 на Николаевщине,
- 1 на Виннитчине.
"Попадания не допущены. Но обломками сбитых БпЛА повреждены админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе. Вызванный пожар огнеборцы оперативно ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, было уничтожено 30 из 31 вражеских "Шахеда". Ранее начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что все вражеские цели,которые атаковали этой ночью Киев, уничтожены.