Обломки сбитых "Шахедов" повредили админздание и медучреждение в Херсонском районе

Во время ночной дроновой атаки россияне направили через зону ответственности Сил обороны Юга Украины ударные БпЛА типа Shahed-131/136 с восточного побережья Азовского моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга Украины

Как отмечается, подразделения противовоздушной обороны уничтожили 12 дронов-камикадзе:

– 9 на Херсонщине,

– 2 на Николаевщине,

- 1 на Виннитчине.

"Попадания не допущены. Но обломками сбитых БпЛА повреждены админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе. Вызванный пожар огнеборцы оперативно ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, было уничтожено 30 из 31 вражеских "Шахеда". Ранее начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что все вражеские цели,которые атаковали этой ночью Киев, уничтожены.