Количество боестолкновений и вражеских авиаударов на Таврическом направлении уменьшилось, наши воины стойко держат оборону, - Тарнавский

Количество боестолкновений и вражеских авиаударов в операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки уменьшилась. Впрочем, враг продолжает активные пехотные атаки и артиллерийские обстрелы.

Об этом сообщил в телеграмм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 6 авиаударов, провели 55 боевых столкновений и совершили 601 артобстрел.

"Наши воины стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям", - информирует Тарнавский.

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Общие потери врага за прошедшие сутки составили 413 человек и 19 единиц техники.