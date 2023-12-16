На Киевщине работала ПВО, без вражеских попаданий и повреждений критической и гражданской инфраструктуры

Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога длилась около пяти часов. В регионе работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, попаданий и повреждений критической и гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.

"Информацию о ночной атаке тщательно проверяем и анализируем. Все оперативные службы работают. Благодарим нашу ПВО, мобильные огневые группы за надежную защиту. В очередной раз обращаемся к каждому жителя области. Не пренебрегайте опасностью. Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, было уничтожено 30 из 31 вражеских "Шахеда". Ранее начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что все вражеские цели, которые атаковали этой ночью Киев, уничтожены.