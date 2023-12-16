Обстрелы Харьковщины: под огнем более 20 населенных пунктов, повреждены дома

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пункта Харьковщины: Красная Заря Богодуховского района, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берест др.

"Около 23 часов в результате вражеского обстрела г. Купянск разрушена летняя кухня, выбиты окна в доме. Без пострадавших.

В селе Богуславка Изюмского района в результате вражеского удара (предварительно. - БПЛА "Шахед") произошло возгорание частного дома", - говорится в сообщении.

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Около 15:30 в селе Донецкое Изюмского района в руках 15-летнего подростка сдетонировало неизвестное взрывное устройство. Потерпевшего госпитализировали. Врачи провели оперативные вмешательства, состояние пострадавшего среднее.

Глава региона также информирует, что в результате непогоды по области обесточены 9833 потребителя в Дергачевской, Близнюковской, Барвенковской, Лозовской, Первомайской, Чугуевской, Змиевской, Золочевской, Изюмской и Волчанской громадах.

Над восстановлением электроснабжения работают 20 бригад из 80 работников и 43 единиц техники. Ликвидация последствий продолжается.

За сутки взрывотехники ГСЧС обследовали более 3,7 га территории и обезвредили 67 взрывоопасных предметов.

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