Европе следует перевооружиться на фоне новых угроз, - Писториус

Европе следует заботиться о лучшей обороноспособности в связи с тем, что к концу десятилетия могут появиться новые военные угрозы.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Россия значительно увеличила производство оружия, чтобы продолжать вторжение в Украину, также угрожает странам Балтии, Грузии и Молдове, сказал Писториус в интервью Welt am Sonntag.

Между тем, Соединенные Штаты, скорее всего, сократят военное присутствие в Европе, поскольку начинают уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону.

"Мы, европейцы, должны больше приобщаться к достижению безопасности на нашем собственном континенте", - сказал Писториус, отметив, однако, что региону понадобится время, чтобы увеличить производство вооружений.

Читайте: Поставляем Украине, что можем, - Писториус

"У нас есть около 5-8 лет, чтобы наверстать упущенное, с точки зрения вооруженных сил, промышленности и общества", - добавил он.

По его словам, Европа отдает себе отчет, что ей, возможно, придется компенсировать потенциальное уменьшение американской помощи Украине, если Вашингтон не сможет договориться о новом финансировании.

Избрание более дружественного к Европе правительства в Польше теперь должно позволить Веймарскому треугольнику – Берлину, Парижу и Варшаве, больше развивать военное сотрудничество, считает Писториус.

"Мы должны выяснить, как лучше расположиться на восточном фланге на основе оборонных планов НАТО", - сказал он, отметив, что хочет как можно быстрее посетить Польшу в следующем году.

Писториус пока не предполагает, что армия Германии повторит подобные масштабные миссии, которые она выполняла в Афганистане и Мали.

Читайте также: Германия передала Украине пакет военной помощи в размере €1,4 млрд, - Умеров

"Но небольшие миссии, в частности, в сфере военного консультирования или сотрудничества со странами, не обязательно разделяющими наши ценности, будут иметь важное значение. Альтернативой было бы прекратить какие-либо контакты с этими странами и просто отдать их россиянам и китайцам, а это было бы гораздо опаснее", - заявил он.