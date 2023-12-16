Россияне обстреляли из БПЛА и артустановок 19 населенных пунктов Запорожской области

За прошедшие сутки российские оккупанты били по 19 городам и селам Запорожской области - зафиксировано 107 ударов. Поврежден жилой дом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"19 вражеских БПЛА атаковали Зализничное, Малую Токмачку, Малиновку, Работино, Новожаровку, Щербаки и Новоданиловку. 88 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Левадного, Чаривного, Луговского, Белогорья, Преображенки, Степового, Плавней, Каменского и других населенных пунктов на линии огня", - говорится в сообщении.

В результате удара военнослужащих РФ поврежден жилой дом. Мирные жители не пострадали.

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