Экс-посол Пристайко уверен, что Британия может направить войска в Украину в случае "катастрофического развития войны"

Есть страны, которые в крайнем случае будут готовы применить собственные силы в Украине.

Об этом бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко рассказал в интервью "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"То, что говорит сейчас президент Зеленский, что если у нас закончатся силы, закончатся солдаты, закончится вооружение, которое вы нам не доставляете, вам придется принять решение о том, чтобы помочь нашим Вооруженными силами. И есть приближающиеся к этому решению страны. Британия – одна из них, первая в этом списке", - уверяет дипломат.

На вопрос, "Британия готова своих солдат отправлять в Украину?", Пристайко ответил: "Никто никогда не признает, особенно политики. Каждый раз, когда их будут спрашивать, они будут говорить, что "нет-нет, мы как, ну куда, при чем здесь, мы лучше дадим все, что угодно". Но на самом деле расчеты о том, что не дай Бог, придется применять Вооруженные силы, ведутся военными. Для этого военные и есть, и дипломаты, для того чтобы планировать на будущее. Руководство государства политически должно принять решение, это план нормальный или ненормальный. Но наша обязанность, для этого вы нас держите, планировать к худшему. Хуже всего применение для этих стран. Применение своих экспедиционных сил на территории Украины.

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Он также уточнил, что применение британских войск может произойти в условиях "катастрофического развития войны и продолжении оккупации".