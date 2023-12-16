Враг перебрасывает резервы на Купянское направление, потери там у них серьезные, - Сухопутные войска

В настоящее время враг ведет активные штурмы с целью захвата Купянска Харьковской области. Город оккупанты планируют использовать в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на запад.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как напомнил Фитьо, активные боевые действия в направлении начались еще в начале октября и продолжаются. Только за минувшие сутки были отбиты 9 вражеских атак вблизи Синьковки, которую враг планирует захватить для дальнейшего наступления на Купянск.

В то же время Купянск, по словам начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск, может стать плацдармом для наступления на запад.

"Кроме того, видим, что враг сейчас перебрасывает туда резервы штурмовых батальонов и таким образом пытается компенсировать понесенные потери. Потери там достаточно серьезные", - рассказал Фитьо.

За прошедшие сутки, 15 декабря, враг:

- применил 2 дрона-камикадзе;

- совершил 258 обстрелов.

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Наши военные и дальше уменьшают популяцию российских террористов на территории Украины. В частности, было ликвидировано 258 россиян и уничтожено 14 единиц военной техники врага, среди которых 3 танка. Позавчера, 14 декабря, ВСУ уничтожили 9 танков и 10 БМП.

"Враг активно использует для наступления как технику, так и человеческий ресурс. Обычно технику больше берегут, а человеческий ресурс роли для них не играет. Бросают людей на штурмы, разведку боем и просто мясные штурмы, не считая потери", - добавил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных Сил.