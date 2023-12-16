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Партизаны взорвали автомобиль с российским офицером в Мариуполе, - Андрющенко

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Партизаны взорвали автомобиль с российским офицером в Мариуполе, - Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе силы сопротивления подорвали автомобиль, в котором находился офицер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Как он отметил, мариупольское сопротивление подорвало в машине российского военного офицера одного из кавказских подразделений. Это произошло на ул. Нестерова в Приморском районе (так называемое с. Кировка). Офицер находится в больнице Мариуполя.

"Сам подрыв произошел синхронно со взрывами Мариупольского Хлопка, что позволило скрыть его от внимания полицаев и ФСБ до госпитализации", - написал Андрющенко.

Смотрите: В оккупированном Мариуполе горели бетонный завод и ТРЦ с военной техникой россиян, - Андрющенко. ВИДЕО

Партизаны взорвали автомобиль с российским офицером в Мариуполе, - Андрющенко 01
Партизаны взорвали автомобиль с российским офицером в Мариуполе, - Андрющенко 02

Партизаны взорвали автомобиль с российским офицером в Мариуполе, - Андрющенко 03

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  • Тарас 18302493
    Круто спрацювали хлопци.
  • Вальд Ще
    Падьож скота продовжується
  • drowsy_cat
    "Я побіжу".
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