Партизаны взорвали автомобиль с российским офицером в Мариуполе, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе силы сопротивления подорвали автомобиль, в котором находился офицер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Как он отметил, мариупольское сопротивление подорвало в машине российского военного офицера одного из кавказских подразделений. Это произошло на ул. Нестерова в Приморском районе (так называемое с. Кировка). Офицер находится в больнице Мариуполя.

"Сам подрыв произошел синхронно со взрывами Мариупольского Хлопка, что позволило скрыть его от внимания полицаев и ФСБ до госпитализации", - написал Андрющенко.

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