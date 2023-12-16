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Блокировка пунктов пропуска: в очередях на границе Украины стоит около 4 тысяч грузовиков

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Блокировка пунктов пропуска: в очередях на границе Украины стоит около 4 тысяч грузовиков
По состоянию на утро 16 декабря в очередях на границе с Польшей на въезд в Украину находится 2,4 тыс. грузовиков, на словацкой границе – 450 грузовиков, на границе с Румынией – 870 грузовиков.

Об этом сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со сылкой на Укринформ.

"На направлениях, где блокировка продолжается, по информации польских пограничников, по состоянию на утро ожидают 2400 грузовиков: Шегини - 1200, Рава-Русская - 550, Краковец - 650", - сообщил спикер.

По его словам, пункт пропуска "Ягодин" разблокирован, количество пересечений границы увеличилось. За прошедшие сутки границу на этом направлении пересекло более 1200 грузовиков.

На словацкой границе, по состоянию на утро, в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидалось 450 грузовиков. Временно прекратилась блокировка движения грузовых транспортных средств, следующих из Украины, сказал Демченко.

В очереди на выезд из Украины на утро зарегистрировано почти 1000 грузовиков.

На границе с Венгрией движение идет, но очередь присутствует. По состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 250 грузовиков.

На границе с Румынией на утро в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Порубное" ожидало проезда 870 грузовиков.

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Топ комментарии

  • Андрій Саган
    Є розумники котрі ще скажуть що кацапи тут ні при чому? І це чисто випадково під час війни,коли Україні потрібна допомога,коли порти по суті не працюють як треба, кордон з Європою блокують?
  • alex tem
    Поляки жодної години не блокували кордон з білорашкою, навпаки, там зараз бум вантажних перевезень. Але вже другий місяць блокують пукти пропуску з нами, затримуючи і військові вантажі, через що гинуть наші воїни. Вони дійсно наші союзники чи погано приховані вороги?
  • Evgeny N
    Ну тут всього 2 варіанти: або він задіяв звичну для нього "потужну" найвеличнішу стратегію - якщо не звертати уваги, то цього не існує і, може, саме розсосеться, або дєрьмак був у курсі справ (що вуха там з московії стирчать) і не дозволив втручатися а ні небритій харі, а ні МЗС.
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