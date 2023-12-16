На Одесщине пограничники обнаружили четырех уклонистов с помощью дрона с тепловизором
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В Одесской области пограничники задержали четырех уклонистов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думська"
Как отмечается, пограничники задержали четырех мужчин, которые ночью пытались незаконно пересечь границу у села Унтиловка в Раздельнянском районе Одесской области.
В Госпогранслужбе сообщили, что скрывавшихся в лесополосе нарушителей удалось обнаружить с помощью дрона с тепловизором.
Задержанные жители Харьковской, Ровенской и Черкасской областей заявили, что каждый из них заплатил по 60 тысяч гривен "консультанту" из телеграмм-канала, который якобы рассказал им безопасный маршрут побега из страны.
Мужчинам выписали админпротоколы по статье 204-1 – "Попытка незаконного пересечения государственной границы".