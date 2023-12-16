Отсутствие решения Конгресса относительно Украины вдохновляет Путина, - МакФол

Отсутствие решения Конгресса США о выделении помощи Украине вдохновляет врагов Америки.

Такое мнение высказал Директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета, посол Майкл МакФол во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", информирует Цензор.НЕТ

"Соединенным Штатам нужны дебаты по поводу миграционной реформы, мы не должны их избегать, но их нужно ускорить, чтобы не держать в заложниках украинских солдат", - сказал он, комментируя основное препятствие на пути принятия решения.

"Впрочем, я чувствую, что многие члены Конгресса не понимают стратегические последствия для американской безопасности. И мы выглядим бессильными, потому что мы не можем сделать то, что в наших интересах. Это вдохновляет всех наших врагов, не только Путина, но и в других странах. Все это влияет на американские национальные интересы", - подчеркнул Майкл МакФол.

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Он также отметил, что сейчас очень важно, чтобы решение о поддержке Украины было принято Конгрессом, но также важно принятие соответствующего законодательства, которое позволяло бы передать замороженные российские активы Украине.

Комментируя перспективы вступления Украины в НАТО, МакФол сказал, что в настоящее время администрация президента США Джо Байдена не склоняется к принятию положительного решения о членстве Украины в Альянсе. В то же время, по его мнению, на предстоящем саммите НАТО, который должен состояться в 2024 году в Вашингтоне, можно было бы предоставить Украине формальное приглашение, что стало бы важным сигналом относительно таких перспектив.

"Будет символически предоставить приглашение на предстоящем саммите. Это было бы важным сигналом, что "поезд уже на станции", просто нужно определенное время, чтобы Украина присоединилась", - резюмировал он.

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