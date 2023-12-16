Следует изменить подходы к подготовке военнообязанных. Все наши люди должны быть обучены и подготовлены, - Умеров

Министр обороны Рустем Умеров принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей под председательством президента Украины и с участием Председателя Верховной Рады, премьер-министра, Председателя Офиса Президента, членов Правительства, депутатов, руководителей ОВА, представителей органов местного самоуправления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Как отмечается, в ходе заседания Рустем Умеров очертил ключевые направления работы с местными властями. В частности, в фокусе – строительство фортификационных сооружений.

"Это о защите нашей страны", - подчеркнул Рустем Умеров.

"Должны изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и население к национальному сопротивлению. Все наши люди должны быть обучены и подготовлены", – добавил Министр обороны.

Также, по словам Рустема Умерова, органы местного самоуправления могут ощутимо усилить привлечение специалистов к Силам обороны через проект рекрутинга: "Ожидаем от них еще большего содействия мобилизационной работе".

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"Хочу добавить об угрозе в информационном пространстве: Враг активно работает над дискредитацией Украины – снаружи и внутри. Враг пытается создать искусственный конфликт внутри руководства и создать иллюзию, что Украину не поддерживают партнеры. Прошу тщательно относиться к информационной гигиене", - призвал Рустем Умеров.