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Следует изменить подходы к подготовке военнообязанных. Все наши люди должны быть обучены и подготовлены, - Умеров

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Следует изменить подходы к подготовке военнообязанных. Все наши люди должны быть обучены и подготовлены, - Умеров
Министр обороны Рустем Умеров принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей под председательством президента Украины и с участием Председателя Верховной Рады, премьер-министра, Председателя Офиса Президента, членов Правительства, депутатов, руководителей ОВА, представителей органов местного самоуправления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Как отмечается, в ходе заседания Рустем Умеров очертил ключевые направления работы с местными властями. В частности, в фокусе – строительство фортификационных сооружений.

"Это о защите нашей страны", - подчеркнул Рустем Умеров.

"Должны изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и население к национальному сопротивлению. Все наши люди должны быть обучены и подготовлены", – добавил Министр обороны.

Также, по словам Рустема Умерова, органы местного самоуправления могут ощутимо усилить привлечение специалистов к Силам обороны через проект рекрутинга: "Ожидаем от них еще большего содействия мобилизационной работе".

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"Хочу добавить об угрозе в информационном пространстве: Враг активно работает над дискредитацией Украины – снаружи и внутри. Враг пытается создать искусственный конфликт внутри руководства и создать иллюзию, что Украину не поддерживают партнеры. Прошу тщательно относиться к информационной гигиене", - призвал Рустем Умеров.

Топ комментарии

  • KoT_BaZiLIO
    95 квартал піде героїчно захищати Авдіївку?
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    йшов десятий рік вторгнення і другий рік повномасштабної війни.
    міністр не каже: я вніс пропозиції і ми почали зміни.
    міністр каже: треба змінити підходи.
    то, кому він каже? єрмаку? про зе!поца я мовчу, це тупа самозакохана нікчема!
  • Super Gut
    Почитайте цей треш, який відбувається у зепідрському шапіто:

    "🏛️Источники сообщили нам новость из серии: "Такое возможно только в офисе Ермака". Недавно в офисе президента прошло закрытое совещание при участии министра внутренних дел, и руководства "Студии Квартал 95" и телеканала "1+1". Знаете что было предметом обсуждения? Только не падайте.

    👬Обговаривались способы защиты мужской части работников "Квартала 95" и "Плюсов" в случае прихода в их офис представителей ТЦК, то есть военкомов. С повесками.

    💤Решено, что на офисе студии "Квартал 95" постоянно будет присутствовать народный депутат из "Слуги народа", обязанный в случае прихода представителей ТЦК принять удар на себя, и тянуть время до приезда команды депутатов "приСлуги" вместе с адвокатами. Одновременно студию должны окружить сотрудники полиции, которые по возможности, будут препятствовать военкомам.

    📺С каналом "1+1" гораздо сложнее. Там депутата не посадишь. По-этому решили действовать так. На канале сейчас спешно сформирована съемочная группа исключительно из женщин, задачей которых будет в случае прихода военкомов снимать каждый их шаг, устраивать сексистские скандалы и забрасывать военкомов провокационными вопросами. Цель все та же - тянуть время до приезда депутатов "Слуги народа" и адвокатов. Одновременно здание канала будут должны окружить полицейские, которые среди прочего будут обеспечить "эвакуацию" сотрудников-мужчин.

    😁Вам кажется, что все изложенное выше - бред сумасшедшего? Ну действительно, кто же затронет личный бизнес Зеленского и главный рупор команды Ермака?

    😎Так вот, в офисе Ермака реально боятся провокации со стороны... генерала Залужного. Офис Ермака-Зеленского попытался снять главкома, но информация про намерения сразу же попала к депутату Арьеву - через неделю о плане снять Залужного вещал каждый утюг. Сейчас всячески демонстрируется перемирие с Залужным, однако все может измениться в любой момент.

    💥В офисе Ермака боятся, что Залужный отправит на "Квартал 95" военкомов вместе с блогерами пула Залужного, которые сейчас служат в ВСУ. Очевидно, видеокадры как в "Квартале" и на "Плюсах" бегают от мобилизации, для украинского ютуба станут топом.

    🤦🏼Подскажем кое что руководству "Слуги народа". Желательно чтобы мужская часть их актива на местах так же немедленно ушла в подполье. Если Залужному придет в голову устроить провокацию, достаточно будет прийти с повестками в любой региональный офис "Слуги народа". Особенно ярко будут выглядеть военкомы в киевском офисе партии Зеленского.
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