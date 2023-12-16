Следует изменить подходы к подготовке военнообязанных. Все наши люди должны быть обучены и подготовлены, - Умеров
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Как отмечается, в ходе заседания Рустем Умеров очертил ключевые направления работы с местными властями. В частности, в фокусе – строительство фортификационных сооружений.
"Это о защите нашей страны", - подчеркнул Рустем Умеров.
"Должны изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и население к национальному сопротивлению. Все наши люди должны быть обучены и подготовлены", – добавил Министр обороны.
Также, по словам Рустема Умерова, органы местного самоуправления могут ощутимо усилить привлечение специалистов к Силам обороны через проект рекрутинга: "Ожидаем от них еще большего содействия мобилизационной работе".
"Хочу добавить об угрозе в информационном пространстве: Враг активно работает над дискредитацией Украины – снаружи и внутри. Враг пытается создать искусственный конфликт внутри руководства и создать иллюзию, что Украину не поддерживают партнеры. Прошу тщательно относиться к информационной гигиене", - призвал Рустем Умеров.