За сутки на Юге уничтожено рекордное количество наблюдательных пунктов врага - 11
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Силы обороны Юга продолжают выполнение огневых задач.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга Украины.
Как отмечается, уничтожено рекордное в сутки количество - 11 наблюдательных пунктов врага.
Кроме того, сообщается, что также получено подтверждение об уничтожении:
- 11 оккупантов;
- 1 реактивная система залпового огня "Град";
- 1 пушка;
- 2 миномета;
- 11 единиц автобронетехники;
- комплекс видеонаблюдения "Муром-М".