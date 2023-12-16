За сутки на Юге уничтожено рекордное количество наблюдательных пунктов врага - 11

Силы обороны Юга продолжают выполнение огневых задач.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга Украины.

Как отмечается, уничтожено рекордное в сутки количество - 11 наблюдательных пунктов врага.

Кроме того, сообщается, что также получено подтверждение об уничтожении:

- 11 оккупантов;

- 1 реактивная система залпового огня "Град";

- 1 пушка;

- 2 миномета;

- 11 единиц автобронетехники;

- комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

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