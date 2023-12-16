Враг может запускать "Шахеды" фактически с фуры, - Игнат

Для запуска дронов-камикадзе типа "Шахед" площадки не столь важны, оккупанты могут запускать их с любого места.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армияинформ.

"Этой ночью была типичная атака российскими "Шахедами". Враг продолжает наносить удары этими типами БПЛА. По всей территории страны были беспилотники и летели сегодня по трем направлениям: Брянская область, Приморско-Ахтарск и район Курска", - рассказал он.

Отвечая на вопрос, не так ли важны для запусков оккупантами "Шахедов" площадки, ведь они могут быть мобильными, Игнат сказал: "Мы видели, что беспилотники типа Shahed выпускали фактически из фуры, из машины. Это контейнер, он может быть где угодно и осуществить эти пуски".

По его словам, россияне запускают свои беспилотники из Крыма, и летят они в любом случае на север. В то же время, точкой входа для российских воздушных целей является Херсонская или Одесская области.

Несмотря на постоянные районы пусков беспилотников, оккупанты пытаются менять маршруты, двигаясь на 5–10 километров левее или правее, чтобы обойти украинские системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Мобильные огневые группы этой ночью активно работали над уничтожением российских беспилотников, однако также привлекались и зенитные ракетные группы и истребительная авиация, отметил представитель командования Воздушных сил.

По данным Генштаба, было уничтожено 30 из 31 вражеского "Шахеда". Ранее начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что все вражеские цели, атаковавшие этой ночью Киев, уничтожены.

Смотрите: Ночная боевая работа одной из мобильных огневых групп по вражеским "шахедам". ВИДЕО