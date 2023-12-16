Россияне грабят промышленные объекты на оккупированных территориях Запорожской области, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне продолжают грабить промышленные объекты.

Как информирует Цензор.НЕТ, обэтом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что с заводов вывозят лом и отправляют в РФ через порт в Бердянске. Грабеж происходит "подрядчиками" под наблюдением солдат ВС РФ.

"Это и есть настоящая цель оккупации - ресурсы, грабеж и мародерство с последующим навязыванием "русской культуры", переписывание истории и уничтожение самоидентификации местного населения", - отмечают в ЦНС.

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