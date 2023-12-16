В настоящее время в Авдеевке остается 1230 гражданских людей, - начальник ГВА Барабаш

В настоящее время в Авдеевке Донецкой области остается 1230 человек, а количество желающих эвакуироваться из города уменьшилось.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера нам удалось вывезти 5 человек. По состоянию на утро сегодня в городе остается 1230 человек. Конечно, это много. В последнее время видим уменьшение желающих уезжать. В среднем в день сейчас заявляют о выезде 3-6 человек. За период обострения на нашем направлении выехало более 350 человек", - отметил Барабаш.

По его словам, жители Авдеевки живут в подвалах многоэтажных и частных домов. Есть редкие случаи, когда жильцы находятся в своих квартирах.

"Враг проводит много активностей на нашем направлении. Это десятки атак в течение суток, но наши ребята не дают им где-то закрепиться. Если им даже удается где-то немного продвинуться, то сразу отрабатывает артиллерия, минометы и реактивная артиллерия. То есть никакого серьезного закрепления у врага нет. Полоса обороны вокруг нашего города держится", - добавил Барабаш.

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Начальник ГВА также рассказал, что в боях за город враг использует много так называемых "мясных штурмов". К ним приобщают мобилизованные и группы "Шторм-V" и "Шторм-Z", которые перед тем проходят обучение.