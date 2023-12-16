Взрыв в сельсовете на Закарпатье: в больнице находятся 20 человек, состояние двух пострадавших – критическое
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщил исполняющий обязанности директора Свалявской городской больницы Закарпатской области Александр Физер в эфире телемарафона "Єдині новини" 16 декабря.
Физер отметил, что один из пострадавших перенаправлен на лечение в Мукачево.
"В больнице находятся 20 пациентов. Шесть из них в тяжелом состоянии, двое – в критическом", – уточнил он.
По словам Физера, проведен ряд обследований, операций.
"Травмы разные - от повреждения внутренних органов до повреждения конечностей. Из шести конечностей, которые были под угрозой, пять спасли, а одну пришлось забрать", - рассказал и.о. директора Свалявской городской больницы.
Напомним, 15 декабря в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов – Сергей Батрин – подорвал гранаты.
В полиции Закарпатья сообщили, что в результате происшествия пострадали 26 человек, шестеро из которых в тяжелом состоянии.
Полиция квалифицировала действия депутата как террористический акт, подрывателю грозит до 10 лет тюрьмы.