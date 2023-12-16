Взрыв в сельсовете на Закарпатье: в больнице находятся 20 человек, состояние двух пострадавших – критическое

Двое пострадавших в результате взрывов нескольких гранат на сессии Керецковского сельского совета на Закарпатье, которые бросил депутат Сергей Батрин, находятся в критическом состоянии. Одного пострадавшего направили в Мукачево.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщил исполняющий обязанности директора Свалявской городской больницы Закарпатской области Александр Физер в эфире телемарафона "Єдині новини" 16 декабря.

Физер отметил, что один из пострадавших перенаправлен на лечение в Мукачево.

"В больнице находятся 20 пациентов. Шесть из них в тяжелом состоянии, двое – в критическом", – уточнил он.

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По словам Физера, проведен ряд обследований, операций.

"Травмы разные - от повреждения внутренних органов до повреждения конечностей. Из шести конечностей, которые были под угрозой, пять спасли, а одну пришлось забрать", - рассказал и.о. директора Свалявской городской больницы.

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Напомним, 15 декабря в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов – Сергей Батрин – подорвал гранаты.

В полиции Закарпатья сообщили, что в результате происшествия пострадали 26 человек, шестеро из которых в тяжелом состоянии.

Полиция квалифицировала действия депутата как террористический акт, подрывателю грозит до 10 лет тюрьмы.

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