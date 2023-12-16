Кибератака на "Киевстар" стала одной из самых разрушительных в Украине с начала февраля 2022 г., - британская разведка

Эта хакерская атака нарушила работу сирен воздушной тревоги, некоторых банков, банкоматов и торговых терминалов. В то же время "Монобанк" стал мишенью DDoS-атаки, приведшей к нарушению доступа к вебсайту банка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"Кибератака на крупнейшего оператора мобильной связи Украины "Киевстар", вероятно, является одной из самых разрушительных кибератак на украинские сети с момента начала полномасштабного вторжения России, поскольку были затронуты правительственные ресурсы и службы экстренной помощи Украины", - говорится в сообщении.

Там отметили, что "эффекты" от кибератаки на "Киевстар" длились не менее 48 часов, влияя на услуги мобильной связи и передачу данных компании.

Читайте также: "Киевстар" восстановил доступ к мобильному интернету на всей территории Украины

"В результате кибератаки пользователи остались без мобильного сигнала и возможности пользоваться интернетом. В "Киевстаре" сообщили, что во время атаки никакие персональные данные не были скомпрометированы", - говорится в отчете.

"Сообщается также, что в результате кибератаки были отключены сирены воздушной тревоги, работа некоторых банков, банкоматов и торговых терминалов. В то же время украинский банк Monobank подвергся распределенной атаке типа "отказ в обслуживании" (DDoS), нарушивший доступ к сайту банка", - напомнили в разведке.

Смотрите также: Защиту "Киевстар" взломали через учетную запись одного из сотрудников, - президент компании Комаров. ВИДЕО

Напомним, утром 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке. СБУ ведет расследование.

Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.