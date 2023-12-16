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Кибератака на "Киевстар" стала одной из самых разрушительных в Украине с начала февраля 2022 г., - британская разведка

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Кибератака на "Киевстар" стала одной из самых разрушительных в Украине с начала февраля 2022 г., - британская разведка
Эта хакерская атака нарушила работу сирен воздушной тревоги, некоторых банков, банкоматов и торговых терминалов. В то же время "Монобанк" стал мишенью DDoS-атаки, приведшей к нарушению доступа к вебсайту банка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"Кибератака на крупнейшего оператора мобильной связи Украины "Киевстар", вероятно, является одной из самых разрушительных кибератак на украинские сети с момента начала полномасштабного вторжения России, поскольку были затронуты правительственные ресурсы и службы экстренной помощи Украины", - говорится в сообщении.

Там отметили, что "эффекты" от кибератаки на "Киевстар" длились не менее 48 часов, влияя на услуги мобильной связи и передачу данных компании.

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"В результате кибератаки пользователи остались без мобильного сигнала и возможности пользоваться интернетом. В "Киевстаре" сообщили, что во время атаки никакие персональные данные не были скомпрометированы", - говорится в отчете.

"Сообщается также, что в результате кибератаки были отключены сирены воздушной тревоги, работа некоторых банков, банкоматов и торговых терминалов. В то же время украинский банк Monobank подвергся распределенной атаке типа "отказ в обслуживании" (DDoS), нарушивший доступ к сайту банка", - напомнили в разведке.

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Напомним, утром 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке. СБУ ведет расследование.

Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Все произошедшее говорит о том что в Киевстаре уже очень давно сидел крот и русня лазила внутри их инфраструктуры как у себя дома. Просто по какой-то причине пришло время уйти и затереть за собой все следы. А Мишаня Федоров со своими структурами просто осваивал средства бюджета, ни хрена при этом не делая.
  • Yurka Gagarin
    Ну насколько я в таких вещах разбираюсь то такой обширный урон для системы невозможен был бы без физического присутствия крыс рядом с серверами...эдо не столько хакерская атака сколько диверсия...комбо
  • 18c49ed2
    Банкоматы стояли, терминалы в магазинах стояли и не отпускали товар, охранные системы стояли, сети предприятий у которых ВПН был через Киевстар, вся спецсвязь, которая использовала инфраструктуру Киевстар и т.д. Мало? А, отвестственное за это по закону лицо, до сих пор засунуло язык в жопу и сцикливо молчит.
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