Кибератака на "Киевстар" стала одной из самых разрушительных в Украине с начала февраля 2022 г., - британская разведка
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
"Кибератака на крупнейшего оператора мобильной связи Украины "Киевстар", вероятно, является одной из самых разрушительных кибератак на украинские сети с момента начала полномасштабного вторжения России, поскольку были затронуты правительственные ресурсы и службы экстренной помощи Украины", - говорится в сообщении.
Там отметили, что "эффекты" от кибератаки на "Киевстар" длились не менее 48 часов, влияя на услуги мобильной связи и передачу данных компании.
"В результате кибератаки пользователи остались без мобильного сигнала и возможности пользоваться интернетом. В "Киевстаре" сообщили, что во время атаки никакие персональные данные не были скомпрометированы", - говорится в отчете.
"Сообщается также, что в результате кибератаки были отключены сирены воздушной тревоги, работа некоторых банков, банкоматов и торговых терминалов. В то же время украинский банк Monobank подвергся распределенной атаке типа "отказ в обслуживании" (DDoS), нарушивший доступ к сайту банка", - напомнили в разведке.
Напомним, утром 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.
В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке. СБУ ведет расследование.
Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.