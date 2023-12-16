Европе придется компенсировать нехватку поддержки Украины со стороны США, - Писториус

Руководство Германии осознает возможную необходимость взять на себя большую ответственность в помощи Украине из-за уменьшения поддержки со стороны США.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Welt am Sonntag, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Писторус отметил, что в кругу союзников и партнеров обсуждается "худший сценарий" на фоне того, что военная ситуация в Украине становится все сложнее, боеприпасов не хватает, а республиканцы в США блокируют дальнейшую поддержку, так что Европе придется компенсировать нехватку помощи со стороны США.

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"Конечно, мы говорим об этом. Мы отдаем себе отчет, что рано или поздно нам, вероятно, придется компенсировать то или иное, что может больше не поступать из Вашингтона. Теоретически также могут быть отрасли, которые мы не можем легко компенсировать сразу", - признал глава Бундесвера.

Угрозы Путина по отношению к странам Балтии, Грузии и Молдовы нужно воспринимать очень серьезно, убежден глава Минобороны ФРГ.

"Это не просто бряцание оружием. В конце этого десятилетия может быть опасно. Но к тому времени мы будем готовы к этому", – сказал он и констатировал, что европейцы должны усилить обеспечение безопасности на своем континенте, не полагаясь полностью на США.

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Он также повторил то, что из-за серьезных кризисов Германии нужны вооруженные силы, способные защитить страну – в случае войны, "не больше и не меньше".