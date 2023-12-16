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Европе придется компенсировать нехватку поддержки Украины со стороны США, - Писториус

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Европе придется компенсировать нехватку поддержки Украины со стороны США, - Писториус
Руководство Германии осознает возможную необходимость взять на себя большую ответственность в помощи Украине из-за уменьшения поддержки со стороны США.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Welt am Sonntag, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Писторус отметил, что в кругу союзников и партнеров обсуждается "худший сценарий" на фоне того, что военная ситуация в Украине становится все сложнее, боеприпасов не хватает, а республиканцы в США блокируют дальнейшую поддержку, так что Европе придется компенсировать нехватку помощи со стороны США.

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"Конечно, мы говорим об этом. Мы отдаем себе отчет, что рано или поздно нам, вероятно, придется компенсировать то или иное, что может больше не поступать из Вашингтона. Теоретически также могут быть отрасли, которые мы не можем легко компенсировать сразу", - признал глава Бундесвера.

Угрозы Путина по отношению к странам Балтии, Грузии и Молдовы нужно воспринимать очень серьезно, убежден глава Минобороны ФРГ.

"Это не просто бряцание оружием. В конце этого десятилетия может быть опасно. Но к тому времени мы будем готовы к этому", – сказал он и констатировал, что европейцы должны усилить обеспечение безопасности на своем континенте, не полагаясь полностью на США.

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Он также повторил то, что из-за серьезных кризисов Германии нужны вооруженные силы, способные защитить страну – в случае войны, "не больше и не меньше".

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Топ комментарии

  • Емма Поліщук
    Аби не пізно
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    даючи згоду на ядерне розброєння, Україна вже тоді ,дала в руки міжнародних аферистів карт-бланш , тієї нищівної і кровопролитної війни, котра є сьогодні,та рашистську окупацію своєї території
  • Moș Crăciun
    Это как бы было понятно ещё 24 февраля 2022-го года. Евросоюз первый кто заинтересован в том, чтобы ЗСУ не нуждались в оружии и боеприпасах. Тем более у Германии исторически возможности производить качественное оружие - больше, чем у кого либо в Европе.
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