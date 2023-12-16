Радио Болгарии сняло интервью с послом России Митрофановой после обращения Украины

Программный совет Болгарского национального радио запретил трансляцию запланированного на субботу, 16 декабря, интервью с послом России Элеонорой Митрофановой после требований Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что в пятницу посольство Украины в Болгарии выразило "большое разочарование и глубокую горечь" из-за анонса интервью с Митрофановой в программе Петара Волгина "Политически некорректно" на БНР.

"Предоставление возможности официальному лицу государства-агрессора выступить и вести пропаганду является грубым нарушением профессиональных и моральных стандартов журналистики… Участие представителя государства-агрессора в эфире национального СМИ – это не дискуссия или обмен мнениями, а нескрываемая поддержка кремлевского режима", - отметили в посольстве.

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Представительство добавило, что Волгин приглашал для участия в программе посла Олесю Илащук, но подчеркнуло, что программа "годами поддерживает нарративы российской агрессии и гибридной войны" и приглашение является попыткой "замаскировать гибридную деятельность ведущего, дезинформацию и подмену ценностей, используя свободу слова".

Там добавили, что обратились в парламент и другие институции Болгарии, чтобы обратить внимание на ситуацию.