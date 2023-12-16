США утверждают, что существует легальный способ конфисковать активы России в интересах Украины, - Financial Times

Западные страны анализируют способы конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

В материале издания утверждается, что в последние недели США в частных переговорах занимают все более настойчивую позицию по вопросу конфискации замороженных российских активов. На заседаниях "Группы семи" (G7) Соединенные Штаты заявляют, что существует путь к конфискации активов, "соответствующий международному праву".

"Члены G7 и другие государства могут конфисковать активы России как контрмеры, чтобы побудить ее прекратить агрессию", – говорится в документе американского правительства, с которым ознакомилась газета FT.

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По словам официального представителя США для FT, Вашингтон ведет активные переговоры по использованию российских активов и считает, что решение должно быть принято в кратчайшие сроки. Этот вопрос может быть обсужден на возможной встрече лидеров G7, посвященной второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

Издание пишет, что активизация переговоров вызвана тем, что за последние недели сорвалось выделение двух пакетов финансовой помощи Украине на сумму более 100 миллиардов долларов США, поскольку республиканцы в Конгрессе и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировали финансирование Киева.

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Отмечается, что в западных странах заморожено около 300 млрд долларов резервов Центрального банка России.