США утверждают, что существует легальный способ конфисковать активы России в интересах Украины, - Financial Times
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
В материале издания утверждается, что в последние недели США в частных переговорах занимают все более настойчивую позицию по вопросу конфискации замороженных российских активов. На заседаниях "Группы семи" (G7) Соединенные Штаты заявляют, что существует путь к конфискации активов, "соответствующий международному праву".
"Члены G7 и другие государства могут конфисковать активы России как контрмеры, чтобы побудить ее прекратить агрессию", – говорится в документе американского правительства, с которым ознакомилась газета FT.
По словам официального представителя США для FT, Вашингтон ведет активные переговоры по использованию российских активов и считает, что решение должно быть принято в кратчайшие сроки. Этот вопрос может быть обсужден на возможной встрече лидеров G7, посвященной второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.
Издание пишет, что активизация переговоров вызвана тем, что за последние недели сорвалось выделение двух пакетов финансовой помощи Украине на сумму более 100 миллиардов долларов США, поскольку республиканцы в Конгрессе и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировали финансирование Киева.
Отмечается, что в западных странах заморожено около 300 млрд долларов резервов Центрального банка России.