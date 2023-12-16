Украина вернула из РФ и временно оккупированных территорий еще троих детей
Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаем выполнять задачу президента Владимира Зеленского. Наши дети возвращаются домой. Совместными усилиями нашей команды и омбудсмана Украины Дмитрия Лубинца при посредничестве Государства Катар мы возвращаем троих детей", - говорится в сообщении.
Двое из них вернулись к маме - это дети 2008-го и 2012-го годов рождения, которых удалось вывезти из ВОТ.
Третий ребенок находился на территории РФ и воссоединился со своей матерью на территории Грузии.
Все они уже дома со своими родными.
"Задача от Владимира Зеленского – вернуть всех. И мы это сделаем", - подчеркнул Ермак.
Как в фейсбуке написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, каждый возврат – отдельная история и спецоперация, над которой работают люди. И их цель – вернуть всех детей на Родину.
"Благодарю всех, кто помогает это делать. Мы будем бороться за каждого украинского ребенка и вернем всех", - подчеркнул уполномоченный.
Он также напомнил, что в случае исчезновения ребенка следует обязательно сообщить об этом факте Национальной полиции Украины по номеру 102.
"Если же вы убеждены, что ребенка депортировали в РФ, или она находится на ТОТ, то, кроме полиции, стоит сообщить и нам — Офис омбудсмана Украины", - подчеркнул Лубинец.
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